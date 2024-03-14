Путин назвал участие в выборах президента РФ проявлением патриотических чувств

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Участие в предстоящих президентских выборах в России является проявлением патриотических чувств. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении, которое было показано в дальневосточном эфире Первого канала.

"Скажу прямо – участие в выборах сегодня – это и есть проявление патриотических чувств", – цитирует Путина РИА Новости.

По его словам, важность участия в выборах особо хорошо понимают жители новых регионов РФ, которые в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с нашей страной.

Голосовать на предстоящих выборах будут в том числе и российские бойцы на фронте, отметил Путин, заявив, что таким образом солдаты ВС РФ подают пример всем гражданам России.

Путин добавил, что российскому обществу необходимо быть сплоченным, чтобы и дальше преодолевать трудности и достойно отвечать на сложные вызовы.

"Мы уже доказали, что умеем быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости", – подчеркнул политик.

Путин также отметил, что у России есть свой взгляд на будущее и реализацию дальнейших планов. По его словам, важно не свернуть с этого пути и добиться поставленных целей.

Ранее Владимир Путин призвал россиян принять участие в голосовании на предстоящих выборах президента. По его словам, только участвуя в выборах, граждане РФ смогут определить судьбу страны.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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