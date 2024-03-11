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11 марта, 13:06

Политика

Путин может набрать на выборах президента РФ 82% голосов – ВЦИОМ

Фото: kremlin.ru

Электоральный расчет Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) показал, что на выборах президента России Владимир Путин может набрать 82% голосов. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ.

Согласно исследованию, явка на выборах главы государства должна составить 71%.

"Согласно электоральному расчету, действующий глава государства Владимир Путин лидирует с показателем 82%", – говорится в сообщении.

По прогнозам, Николай Харитонов и Владислав Даванков наберут на выборах по 6% голосов, Леонид Слуцкий – 5%.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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