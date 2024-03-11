11 марта, 13:06Политика
Путин может набрать на выборах президента РФ 82% голосов – ВЦИОМ
Фото: kremlin.ru
Электоральный расчет Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) показал, что на выборах президента России Владимир Путин может набрать 82% голосов. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ.
Согласно исследованию, явка на выборах главы государства должна составить 71%.
"Согласно электоральному расчету, действующий глава государства Владимир Путин лидирует с показателем 82%", – говорится в сообщении.
По прогнозам, Николай Харитонов и Владислав Даванков наберут на выборах по 6% голосов, Леонид Слуцкий – 5%.
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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