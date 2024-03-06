Участковые избирательные комиссии Москвы готовы к проведению выборов президента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные участковые избирательные комиссии подготовились к проведению выборов российского президента. Об этом председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

"Сегодня символично открывают двери все наши участковые избирательные комиссии, это говорит о том, что мы выходим на финишную прямую. Напомню, что в Москве 2 тысячи 204 участковые избирательные комиссии, в которых задействованы порядка 32 тысяч членов комиссий", – сказала она.

Кириллова добавила, Мосгоризбирком осуществил широкие и масштабные мероприятия по информированию. Участковые избирательные комиссии подготовились нормативно и технически, указала она.

Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что уже более тысячи представителей СМИ получили аккредитацию на выборы президента России. По ее словам, они будут информировать россиян и работать на любом участке, который выберут.

В свою очередь, член ЦИК РФ Игорь Борисов сообщил, что в комиссию не поступало жалоб по теме организации кампании по выборам главы государства, которые требовали бы коллегиального рассмотрения.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Члены Московской избирательной комиссии получили тираж бюллетеней на выборы президента РФ