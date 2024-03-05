Более 3,5 млн россиян смогут принять участие в тестировании ДЭГ на выборах президента РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Более 3,5 миллиона россиян смогут принять участие в тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ, рассказали в телеграм-канале Центризбиркома РФ (ЦИК).

Тестирование ДЭГ на федеральной платформе началось 5 марта в 8 часов и продлится до 16 часов 6 марта, уточнили в ЦИК. По данным комиссии, всего в тесте смогут принять участие 3 535 237 избирателей, которые подали заявление об участии в ДЭГ и получили статус "Учтено".

"Во время тренировки будет проверена процедура ДЭГ: от подачи заявления на участие до подведения итогов. Также будет проверена готовность системы к нагрузкам. Тестовое голосование проходит с использованием тестовых данных, его результаты никак не влияют на итоги официального голосования", – уточнили в ЦИК.

Ранее глава комиссии Элла Памфилова заявляла, что свои заявки на участие в ДЭГ уже подали свыше 3,185 миллиона человек, а по месту пребывания через сервис "Мобильный избиратель" – еще 1,87 миллиона.



Также в ЦИК напомнили, что тестирование московской платформы ДЭГ прошло еще 2 марта. После завершения тестирования в столице в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве заявили, что система успешно справилась с высокой нагрузкой, а также многочисленными кибератаками.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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