Порядка 80% опрошенных россиян заявили о планах голосовать на выборах президента

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большинство опрошенных россиян – 80% – заявили о планах голосовать на выборах президента России. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Участие в опросе приняли 1 600 человек в возрасте старше 18 лет из разных регионов РФ.

87% человек ответили верно на вопрос, когда в РФ состоятся выборы президента, 2% назвали правильно год без уточнения месяца, еще 2% дали неправильный ответ, а 9% заявили, что слышат о выборах впервые.

Точно примут участие в выборах 70% россиян, 10% – скорее примут, 4% – скорее не примут, 6% – точно не примут, 10% – пока не определились.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за Путина, согласно исследованию, проголосовали бы 75% жителей РФ, за Владислава Даванкова – 6%, за Николая Харитонова – 4%, за Леонида Слуцкого – 3%. Еще 2% респондентов сообщили, что придут и испортят бюллетень.

До этого в Москве состоялось тестовое голосование. Жители столицы тестировали систему перед предстоящими выборами. По информации Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, проверка системы прошла успешно.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



716 тыс москвичей приняли участие в тестовом голосовании перед выборами