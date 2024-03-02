Тестирование электронного голосования в Москве прошло успешно

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве завершилось тестирование системы электронного голосования перед выборами президента, которые пройдут с 15 по 17 марта. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Сообщается, что система успешно справилась с высокой нагрузкой, а также многочисленными кибератаками.

Система столкнулась со сверхвысоким трафиком с первых же минут, когда одновременно проголосовать пытались десятки тысяч человек, а также подверглась массированным, многопрофильным кибератакам, которые длились до окончания тестирования.

Тестовое голосование проходило в Москве 2 марта с 10.00 до 14.00. Во время тестирования горожане отвечали на вопрос: "Нужно ли вырубать тополя в Москве, чтобы избавиться от тополиного пуха?".

Участие в тестовом голосовании приняли 716 тысяч человек, 713 тысяч из которых проголосовали дистанционно.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Москвичи протестируют систему электронного голосования перед выборами президента