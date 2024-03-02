В тестовом голосовании перед выборами в Москве приняли участие 716 тыс человек

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Москве завершилось тестовое голосование перед выборами президента России. Участие в нем приняли 716 тысяч человек, 713 тысяч из которых проголосовали электронно, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Тестовое голосование проходило с 10:00 до 14:00. Проголосовать можно было онлайн или на некоторых участках. В ходе тестирования москвичи отвечали на вопрос: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".

Благодаря участию горожан разработчики смогли оценить скорость обновления информации, удобство интерфейса, а также проверить готовность системы онлайн-голосования и терминалов электронного голосования. Короткий интервал позволил создать на систему максимальную нагрузку.

Ранее стало известно, что заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента РФ подали уже 3,185 миллиона человек, а по месту пребывания через сервис "Мобильный избиратель" – 1,87 миллиона. Всего участие в ДЭГ примут 29 регионов, включая Москву.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать онлайн можно будет впервые.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



За полтора часа в тестовом голосовании приняли участие 400 тысяч человек