02 марта, 15:25Политика
В тестовом голосовании перед выборами в Москве приняли участие 716 тыс человек
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
В Москве завершилось тестовое голосование перед выборами президента России. Участие в нем приняли 716 тысяч человек, 713 тысяч из которых проголосовали электронно, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Тестовое голосование проходило с 10:00 до 14:00. Проголосовать можно было онлайн или на некоторых участках. В ходе тестирования москвичи отвечали на вопрос: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".
Благодаря участию горожан разработчики смогли оценить скорость обновления информации, удобство интерфейса, а также проверить готовность системы онлайн-голосования и терминалов электронного голосования. Короткий интервал позволил создать на систему максимальную нагрузку.
Ранее стало известно, что заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента РФ подали уже 3,185 миллиона человек, а по месту пребывания через сервис "Мобильный избиратель" – 1,87 миллиона. Всего участие в ДЭГ примут 29 регионов, включая Москву.
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать онлайн можно будет впервые.
В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
За полтора часа в тестовом голосовании приняли участие 400 тысяч человек
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