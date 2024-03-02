В Москве началось тестовое голосование перед выборами президента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве стартовало тестовое голосование перед выборами президента РФ. Оно проходит с 10:00 до 14:00, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Граждане могут ответить на вопрос: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".

Принять участие в тестовом голосовании могут совершеннолетние москвичи, которые имеют постоянную регистрацию в городе. Во время мероприятия жители столицы узнают об особенностях электронного голосования, а разработчики смогут протестировать корректность работы систем.

Голосование организовано на странице elec.mos.ru и на 146 избирательных участках во всех районах города. Они будут оборудованы так же, как и в день самих выборов. Принять участие в электронном голосовании могут только пользователи с полной учетной записью на mos.ru.

В частности, на некоторых избирательных участках организуют стресс-тесты. Это необходимо для того, чтобы убедиться в готовности сотрудников и оборудования к экстренным ситуациям.

Ранее стало известно, что москвичи могут повысить уровень своей учетной записи на mos.ru для онлайн-голосования на выборах президента РФ до 4 марта включительно. В личном кабинете для пользователей доступен специальный сервис, подсказывающий, подходит ли учетная запись для электронного голосования.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Москвичи протестируют систему электронного голосования перед выборами президента