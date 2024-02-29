Более 33 тысяч членов комиссий задействуют в президентских выборах РФ в Москве

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Более 33 тысяч членов различных комиссий задействуют в Москве в ходе проведения выборов президента РФ. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Ольга Кириллова.

"Это огромное количество, особенно при условии, что у нас есть терминалы, есть переносные терминалы, гораздо раньше у нас появилось дистанционное, электронное голосование", – сказала она.

Кириллова подчеркнула, что на предстоящих выборах будет задействовано 2 204 участковые избирательные комиссии (УИК), а также 128 территориальных избиркомов.

Ранее председатель МГИК заявляла, что с 5 марта на подъездах домов начнут появляться сведения с адресами избирательных участков.

Кроме того, до этого, 2 марта, на избирательных участках столицы и на странице elec.mos.ru состоится тестовое голосование перед президентскими выборами в России. Предварительная регистрация для этого не потребуется, однако временные рамки тестирования ограничат – отдать свой голос можно будет с 10 до 14 часов.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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