Полную учетную запись mos.ru для онлайн-голосования можно получить до 4 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи могут повысить уровень своей учетной записи на mos.ru для онлайн-голосования на выборах президента РФ до 4 марта включительно. В личном кабинете для пользователей доступен специальный сервис, подсказывающий, подходит ли учетная запись для электронного голосования. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для повышения уровня учетной записи жителям нужно подтвердить свою личность онлайн или в любом центре госуслуг. Принять участие в электронном голосовании могут избиратели, имеющие постоянную регистрацию в Москве и полную учетную запись на mos.ru. Оно будет доступно на странице elec.mos.ru.

Кроме того, граждане могут отдать свой голос на любом избирательном участке Москвы при помощи электронного терминала или бумажного бюллетеня на участке по месту регистрации. Решение о выборе способа голосования можно принять в дни выборов.

Указывается, что те, кто проголосует онлайн или с помощью терминала на участке, могут стать участниками акции #ВыбираемВместе2024 проекта "Миллион призов". Победители основного розыгрыша получат одну, три или пять тысяч призовых баллов или умную колонку с полугодовой подпиской. Участников онлайн-голосования ждут гарантированные призы. Так, одну тысячу призовых баллов начислят тем, кто впервые проголосовал онлайн и не победил в основном розыгрыше.

Более того, жители старше 60 лет, которые проголосуют онлайн, получат скидку в виде одной тысячи призовых баллов на покупки в любой из аптек – партнеров акции. А люди младше 25 лет, которые также отдадут свой голос дистанционно, получат скидку в размере 500 призовых баллов на подписки онлайн-сервисов любого из партнеров акции.

Семейные пары и родители с детьми поучаствуют в дополнительных розыгрышах. Отмечается, что если муж и жена проголосуют онлайн, то получат шанс выиграть от 15 до 100 тысяч призовых баллов, а родители и опекуны несовершеннолетних детей – семейный билет в парк развлечений. Однако для родителей есть одно условие для участия в розыгрыше – обязательное наличие подтвержденных сведений о ребенке в личном кабинете на mos.ru.

Ранее сообщалось, что победителями акций программы "Миллион призов" уже стали свыше 5,5 миллиона горожан, всего в них поучаствовали более 12 миллионов человек. Партнерами прошедших мероприятий оказались 296 компаний и учреждений культуры, а также 97 благотворительных фондов.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Москвичи смогут поучаствовать в "Миллионе призов", проголосовав на выборах дистанционно