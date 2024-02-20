Около 130 тыс человек записались в Москве на голосование по "Мобильному избирателю"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Порядка 130 тысяч человек оформили заявки на голосование по месту нахождения в российской столице через "Мобильный избиратель" на выборах президента РФ. Об этом председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила на круглом столе в ЦИК РФ.

"Мы потенциально понимаем, что это те люди, которые приписались к участкам в Москве", – заявила она.

Ранее член Общественной палаты столицы Максим Буре заявил, что акция "Миллион призов" дает дополнительный стимул для россиян для участия в выборах главы государства. Акция является приятным бонусом и может привлечь больше молодежи, указал он.

Аналогичное с ним мнение выразил и депутат Мосгордумы Александр Семенников. По его словам, голосование онлайн пользуется популярностью у молодого поколения, так как молодежь выросла с ощущением, будто все проблемы можно решить в телефоне. Он считает, что это неплохое чувство.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Систему ДЭГ на выборах президента страны в Москве протестируют в начале марта