Более 2,3 млн человек подали заявку на участие в онлайн-голосовании

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Заявку на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России направили более 2,36 миллиона граждан, еще 874 тысячи человек подали заявление с помощью сервиса "Мобильный избиратель" для того, чтобы отдать свой голос по месту пребывания. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании.

По информации комиссии, всего собрано уже более 3,23 миллиона заявлений.

"Видите, какая динамика, чем ближе к выборам, люди в большей степени интересуются, знакомятся с тем, какие возможности у них есть, оценивают то, где и как они будут проводить дни голосования", – передает ТАСС слова председателя Центризбиркома РФ.

При этом она напомнила, что 2,36 миллиона заявок было направлено избирателями из 28 субъектов России, где будет использоваться система ДЭГ.

Ранее сообщалось, что те, кто планирует голосовать на выборах президента РФ в Москве дистанционно, смогут поучаствовать в акции "Миллион призов". Организаторы подготовили несколько видов призов: для голосующих впервые, а также лиц до 25 и от 60 лет. Все получат баллы, которые можно будет потратить на покупки у партнеров акции.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Систему ДЭГ на выборах президента страны в Москве протестируют в начале марта