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Для участников программы "Миллион призов" приготовили новые категории поощрений. Об этом сообщается на сайте Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).

Принять участие в акции в 2024 году смогут москвичи, проголосовавшие на выборах президента в онлайн-формате. В этом году МТПП решила утвердить три категории поощрений: для тех, кто впервые проголосует онлайн, а также для людей в возрасте до 25 и от 60 лет.

Президент палаты Владимир Платонов отметил, что онлайн-голосование для Москвы стало привычным делом. Оно завоевало прочное доверие избирателей.

"Одна из социальных задач "Миллиона призов" – это повышение гражданской активности москвичей, ведь мы подаем пример всей стране. Это особенно важно в таком ответственном мероприятии, как выборы президента России", – заявил он.

Голосующие онлайн впервые гарантированно получат по одной тысяче призовых баллов. При этом для них сохранится возможность выиграть дополнительные призы в рамках акции.

Молодые избиратели в возрасте до 25 лет включительно, которые проголосуют на президентских выборах онлайн, гарантированно получат приз в виде скидки в размере 500 баллов на подписки онлайн-сервисов любого из партнеров акции.

Для представителей старшего поколения, которые отдадут свой голос онлайн на президентских выборах, подготовят вознаграждение в виде одной тысячи баллов. Их можно будет потратить в аптеках – партнерах акции "Миллион призов". Подобный способ позволит не только привлечь старшее поколение к дистанционному голосованию, но и сможет познакомить их с сервисами портала mos.ru, благодаря которым можно записаться онлайн на прием к врачу, оплатить услуги ЖКХ и совершить другие действия, сообщил основатель аптечной сети "Столички" Евгений Нифантьев.

Розыгрыш призов будет проводиться на сайте ежедневно с 16 по 18 марта. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел. Всего разыграют 3,5 миллиона призов.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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