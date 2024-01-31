В Москве в девятый раз проведут акцию "Миллион призов"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Новый розыгрыш в рамках программы "Миллион призов" пройдет во время президентских выборов, рассказал глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

"Предпринимательское сообщество обратилось в МТПП с инициативой провести очередной этап программы "Миллион призов" во время выборов президента. В сентябре 2023 года участниками программы стали более 2,5 миллиона человек, и 89% получили призы. В 2024 году столичный бизнес предложил провести основной розыгрыш среди участников электронного голосования", – заявил Платонов.

Победителям начислят 1, 3 или 5 тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю). По словам Платонова, одним из призов будут умная колонка с женским именем и подписка на онлайн-сервис.

Кроме того, среди московских семей разыграют сертификаты номиналом 100, 50, 25 и 15 тысяч баллов. Для участия в этом розыгрыше необходимо, чтобы оба супруга проголосовали онлайн.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Порядка 465 тысяч человек подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании, еще 80 тысяч заявок были направлены для голосования по месту нахождения через "Мобильный избиратель".

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова напомнила, что прием заявлений будет длиться до 11 марта.

29 января Центризбирком представил слоган выборов президента в 2024 году: "Вместе мы сила – Голосуем за Россию!".



Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня