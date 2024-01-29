ЦИК представила слоган выборов президента

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Слоганом выборов президента в 2024 году станет "Вместе мы сила – Голосуем за Россию!". Об этом председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова сообщила в ходе заседания комиссии.

"Я хотела бы первым делом представить слоган предстоящих выборов президента. Вот это будет выглядеть так: "Вместе мы сила – Голосуем за Россию", – сказала она.

Между тем стало известно, что прием заявлений для участия в голосовании на выборах стартовал через систему "Мобильный избиратель". Он завершится 11 марта, уточнили в ЦИК.

Граждане смогут подать заявление по месту нахождения через портал "Госуслуги" с 29 января по 11 марта. Также они могут отозвать свое заявление.

Как уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участки на выборах президента России откроют во всех странах, где представлены российские посольства. Дипломат подчеркнула, что Москва примет меры для обеспечения безопасности россиян на выборах за рубежом.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые проголосовать можно будет посредством системы ДЭГ.

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