Около 740 тыс заявок подано на участие в онлайн-голосовании на выборах президента РФ

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Порядка 740 тысяч человек подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову.

По ее словам, еще 160 тысяч заявок было оформлено по месту нахождения через сервис "Мобильный избиратель".

"<...> то есть это те наши избиратели, которые будут находиться во время дней голосования не по обычному своему месту проживания, а где-то в другой точке России", – заявила Памфилова.

Между тем москвичам рассказали о способах голосования на выборах президента России – на портале mos.ru или на любом удобном участке с помощью специального терминала, выдающего электронные бюллетени. Выразить свою политическую позицию посредством бумажного бюллетеня можно только по месту постоянной регистрации или прикрепления.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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