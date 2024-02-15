Бюллетени для голосования на выборах президента РФ в Москве изготовят до 6 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Более 7,6 миллиона бюллетеней для голосования на выборах президента РФ в столице изготовят до 6 марта, заявили в Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

Уточняется, что соответствующий документ был принят на заседании комиссии 15 февраля. Точное количество бюллетеней, определенное Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России, составит 7 628 300 штук.

Уточняется, что отдать свой голос на президентских выборах смогут не только москвичи с постоянной регистрацией, но и жители других регионов, которые ранее прикрепились к удобным им избирательным участкам.

Ранее ЦИК одобрил итоговый текст избирательного бюллетеня. В комиссии заявили, что в него, впервые с 2008 года, будут включены лишь 4 кандидата.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Более 2 млн избирателей подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента