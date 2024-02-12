Систему ДЭГ на выборах президента страны в Москве протестируют в начале марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для запуска на выборах президента РФ могут протестировать в Москве в начале марта. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

"Про тестовое голосование, давайте я еще раз напомню, – в начале марта. Дату, конечно, сразу же и обсудим, и озвучим максимально быстро", – отметил он.

Ковалев также предложил направить вопросы для тестового голосования на электронную почту штаба до 20 февраля. По его словам, больше недели для отбора вопросов будет достаточно.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко добавил, что в каждом столичном районе откроют по одному избирательному участку, где будет можно протестировать терминал электронного голосования или проголосовать со своего устройства.

Кроме того, горожане смогут воспользоваться прямой страницей для дистанционного электронного голосования.

"Чтобы люди могли прийти и проголосовать со своего устройства, не только зайдя на портал mos.ru, потом попав в свой личный кабинет и потом перейдя на страницу голосования, мы сделали отдельную страницу elec.mos.ru", – уточнил Костырко.

Проголосовавшие на выборах президента РФ в Москве дистанционно смогут стать участниками акции "Миллион призов". Ее организаторы подготовили три категории поощрений: для голосующих впервые, а также лиц до 25 и от 60 лет. Все они гарантированно получат призовые баллы, которые можно будет потратить на покупки у партнеров акции.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Голосование в дистанционном формате будет доступно на выборах президента впервые.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Для участников программы "Миллион призов" приготовили новые категории поощрений