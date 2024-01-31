Политконсультант заявила, что ДЭГ позволит привлечь больше избирателей на любые выборы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) позволит привлечь больше избирателей на выборы любого уровня. Такое мнение высказала политконсультант Алена Август.

"Онлайн-голосование – это точно удобно для молодого поколения. Это, например, те люди, которые даже не помнят и не знают, что можно ходить в магазин, а не заказывать доставку. Они просто не жили по-другому, им точно удобнее голосовать онлайн", – цитирует ее Агентство "Москва".

Более того, уверена Август, ДЭГ предпочтут те люди, которые не могут позволить себе тратить много времени для посещения участков очно. Она обратила внимание, что в большой Москве люди просыпаются в одном районе, едут на работу – в другой, а встречаются с друзьями – в третьем.

Вместе с этим политконсультант напомнила, что Москва одна из первых стала использовать онлайн-голосование. Сначала это было непросто, однако позже люди оценили удобство системы, отметила она.

До этого политолог Никита Донцов заявил, что дистанционные технологии увеличивают легитимность выборного процесса. Он объяснил, что это связано с повышением явки. По его словам, чем больше людей сделают свой выбор, тем больше голосов получат кандидаты.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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