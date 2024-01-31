Блогер-эколог Баташев объявил о выходе из президентской гонки

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Блогер-эколог Анатолий Баташев, планировавший идти на выборы президента РФ в качестве самовыдвиженца, объявил о выходе из президентской гонки. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что его команда, юристы и волонтеры проделали колоссальную работу, чтобы он шел дальше и боролся, но Баташев принял другое решение.

"Мы сделали невозможное, никто из "зеленых" политиков не доходил так далеко (в президентской кампании. – Прим. ред.)", – уточнил блогер.

По его словам, закон в РФ "предельно четкий и понятный". Он признал, что сегодня последний день сдачи подписей, но его команда не готова.

Ранее основатель "Российской партии свободы и справедливости" Андрей Богданов, который 31 января сдал в ЦИК РФ подписи в свою поддержку для регистрации на выборах главы государства, решил выйти из президентской гонки.

Позднее он уточнил, что прекратил президентскую кампанию из-за наличия у него открытого зарубежного банковского счета, который он не успел закрыть "по понятным причинам".

До этого свою кандидатуру с выборов президента России снял лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин. Его фракция решила поддержать Владимира Путина, заявил он, призвав граждан РФ сделать то же самое.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Волонтеры в пункте сбора подписей рассказали, кто приходит поддержать Путина на выборах