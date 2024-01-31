Андрей Богданов решил выйти из президентской гонки

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Основатель "Российской партии свободы и справедливости" Андрей Богданов, который 31 января сдал в ЦИК РФ подписи в свою поддержку для регистрации на выборах главы государства, решил выйти из президентской гонки. Об этом рассказал заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

По его словам, Богданов сам написал заявление об отказе от участия в выборах.

"Принимали документы у Андрея Владимировича Богданова, он написал заявление о сложении, так сказать, полномочий кандидата в президенты и выходе из президентской кампании", – цитирует Булаева ТАСС.

Документы на выдвижение в президенты политик подал в комиссию 26 декабря. До этого, 24 декабря, съезд партии выдвинул его кандидатом на выборы главы государства. 31 января Богданов сдал в Центризбирком подписи в свою поддержку для регистрации.

Свою кандидатуру с выборов президента России снял и лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин. Его фракция решила поддержать Владимира Путина, заявил он, призвав граждан РФ последовать его примеру.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Москвичи продолжают участвовать в сборе подписей в поддержку Владимира Путина на выборах