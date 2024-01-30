Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента РФ

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Лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин после подачи подписей в ЦИК заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента России, пишет РИА Новости.

По его словам, "Российский общенародный союз" решил поддержать Владимира Путина. Бабурин призвал избирателей сделать то же самое.

"Нельзя дробить власть в условиях противостояния с Западом, раздвоения патриотических сил быть не должно", – сказал он.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

29 января ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента РФ. Он стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах лидера страны.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Москвичи продолжают участвовать в сборе подписей в поддержку Владимира Путина на выборах