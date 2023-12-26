Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты РФ

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Основатель "Российской партии свободы и справедливости" Андрей Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, 24 декабря съезд партии выдвинул его кандидатом на выборы главы государства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что большое количество желающих принять участие в президентских выборах в следующем году является естественным. По информации замглавы Центризбиркома России Николая Булаева, в настоящее время 33 человека планируют в них участвовать.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

"Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Путина на выборы в 2024 году