Песков назвал естественным большое число претендентов на участие в выборах президента РФ

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Большое количество желающих принять участие в президентских выборах в следующем году является естественным, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемы, у кого-то – нет, кто-то может принять участие в гонке. При этом в конституции точно зафиксировано такое право и необходимые условия для выдвижения кандидатуры. Граждане этим пользуются", – объяснил он.

Ранее замглавы Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что в настоящее время 33 человека планируют участвовать в президентских выборах в следующем году.

Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков предположил, что итоговый перечень кандидатов в президенты РФ будет готов к февралю. В него войдут Владимир Путин, а также политики от партий ЛДПР, КПРФ и "Новых людей" и один или два кандидата, которые соберут подписи.



Проходит сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата в президенты