Александр Якушев поддержал решение президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Заслуженный мастер спорта по хоккею, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев поддержал решение Владимира Путина выдвигаться на выборах президента России в 2024 году.

По мнению спортсмена, Путин является лидером не только в РФ, но и в мировом плане. Действия главы государства исходят из того, что Россия должна быть независимым суверенным государством.

"То, что он делает, – это все ради России, россиян, ради мира, ради того, чтобы Россия всегда была на переднем плане и всегда приносила успех не только в экономике, но и в политике", – считает Якушев.

Он добавил, что уже поставил свою подпись в поддержку кандидатуры действующего президента страны. Олимпийский чемпион подчеркнул, что Россия быстро развивается, экономика "далеко ушла вперед" по сравнению с западными странами. РФ, уверен он, является лидером в политике, экономике и "по всем показателям, которые только можно себе представить".

Якушев напомнил, что Путин уделяет большое внимание развитию спорта в стране, а также сам им занимается, в том числе хоккеем, не пропускает тренировки, является мастером спорта по борьбе.

По мнению спортсмена, тот факт, что подписи в поддержку российского лидера собираются в "огромном количестве", доказывает веру россиян в своего президента.

"Россияне доверяют ему, россияне любят нашего президента", – заключил Якушев.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

В понедельник, 18 декабря, Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В Москве начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина