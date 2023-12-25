ЦИК РФ принял документы у Даванкова для выдвижения на выборах президента

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Центризбирком (ЦИК) России принял документы у вице-спикера Госдумы, первого замруководителя партии "Новые люди" Владислава Даванкова для выдвижения на президентских выборах, которые пройдут в марте следующего года. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК.

"25 декабря члены рабочей группы приняли у Владислава Даванкова пакет документов для выдвижения на выборах главы государства", – указано в сообщении.

24 декабря состоялся съезд "Новых людей", на котором было решено выдвинуть Даванкова кандидатом на выборах президента РФ. Кроме того, "Партия роста" и "Новые люди" согласились объединиться, отныне называясь "Новые Люди. Рост".

Позже Даванков подал документы в ЦИК РФ для участия в выборах президента России.

Выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые на голосовании главы государства будет задействована система ДЭГ.

Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы президента РФ