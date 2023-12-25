Даванков подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Первый замруководителя партии "Новые люди" Владислав Даванков подал документы в ЦИК РФ для участия в выборах президента России в следующем году.

Его партия имеет фракцию в Госдуме, поэтому политику можно не собирать подписи в свою поддержку.

25 декабря документы в ЦИК для участия в президентской гонке подал также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Днем ранее съезд "Новых людей" единогласно решил выдвинуть Даванкова кандидатом на президентских выборах. Также "Партия роста" и "Новые люди" согласились объединиться под названием "Новые Люди. Рост".

Выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые на голосовании главы государства будет задействована система ДЭГ.

Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков предположил, что итоговый перечень кандидатов в президенты РФ будет готов к февралю.

В него войдут Владимир Путин, а также политики от партий ЛДПР, КПРФ и "Новых людей". Кроме того, выдвинуться смогут один или два кандидата, которые соберут подписи.

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