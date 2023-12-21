Итоговый список кандидатов в президенты РФ станет известен к февралю

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Окончательный перечень кандидатов в президенты России станет известен к февралю. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

"Уже сейчас понятно, что в шорт-лист попадут кандидаты от трех парламентских партий ("Новые Люди", КПРФ и ЛДПР. – Прим. ред.). Также это Владимир Путин", – сказал он.

Более того, в список попадут один или два кандидата, собравшие подписи в поддержку.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Пять телеканалов, три радиостанции и 13 печатных изданий предоставят кандидатам в президенты бесплатные площадки для агитации. Соответствующий перечень формирует и предоставляет ЦИК Роскомнадзор. Постановление об утверждении площадок приняли единогласно.

