Матвиенко заявила, что сильная президентская власть в России стала вакциной от кризисов

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала президентскую власть в РФ вакциной от политических кризисов. Такое заявление она сделала в рамках выступления на заседании в честь 30-летия Федерального Собрания.

"Сильная президентская власть не только стала для нас вакциной от политических кризисов, но гарантировала нам реальный суверенитет и, что особенно важно, обеспечила условия для возвращения в состав России исторических земель благодаря воле нашего президента", – приводит РИА Новости ее слова.

Также Матвиенко напомнила о принятых в 2020 году поправках в Конституцию России, которые доказали, что она не просто "музейный экспонат, а живой документ". Его смогли актуализировать, сохранив при этом фундаментальные основы, которые делают РФ сильной и независимой державой, резюмировала она.

Ранее Владимир Путин назвал Конституцию России живым организмом и отметил, что в результате поправок в 2020 году возросла роль российского парламента в жизни страны. По его словам, поправки расширили полномочия, укрепили влияние и повысили ответственность Федерального собрания.

До этого он также отметил, что обновленная Конституция РФ работает и стабилизирует государство, а главным и основным в ней является защита интересов граждан.



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