Путин назвал Конституцию РФ живым организмом

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Владимир Путин назвал Конституцию России живым организмом и отметил, что в результате поправок в 2020 году возросла роль российского парламента в жизни страны. Об этом он заявил на встрече с лидерами парламентских партий.

По его словам, поправки расширили полномочия, укрепили влияние и повысили ответственность Федерального собрания.

"Может быть, не все граждане еще почувствовали, осознали это, но роль российского парламента в жизни страны, безусловно, стала выше", – приводит слова президента ТАСС.

Кроме того, он отметил, что Конституция РФ 1993 года создала прочные гарантии прав и свобод россиян. Он отметил, что конституция также во многом определила облик современного парламента РФ – Совета Федерации, Госдумы, их роль в жизни страны, высокий статус парламента, обеих его палат.

Также российский президент подчеркнул, что принципы парламентаризма в стране уходят корнями в новгородское и другие вече в Древней Руси.

"Это, кстати говоря, не только в Новгороде были народные сходы, народные собрания и вече, которые принимали важнейшие решения в жизни той или иной территории", – уточнил он.

Ранее российский лидер сообщил, что обновленная Конституция РФ работает и стабилизирует государство, главным и основным в ней является защита интересов граждан. Он также напомнил, что несколько лет назад в уже новых условиях Россия приняла поправки в главный документ страны. По словам Путина, они были нужны из-за быстро меняющейся ситуации как внутри государства, так и вокруг него.

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