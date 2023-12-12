Матвиенко выступила против включения идеологии в Конституцию России

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Единую идеологию не стоит включать в Конституцию России, что подтверждается содержанием ее обновленной редакции. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.

"Если вы имеете в виду единую, общегосударственную, политическую идеологию, которой должны подчиняться все, то я против того, чтобы такая идеология была зафиксирована в Конституции", – заявила она.

По ее словам, рассуждения об идеологии в стране являются "модным философским трендом", но также и полезной дискуссией. Матвиенко уточняет, что по ее мнению, в содержании Конституции есть ответ на данный вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет особой позиции по поводу введения и закрепления идеологии в Конституции РФ. Так он прокомментировал инициативу главы СК РФ Александра Бастрыкина о единой национальной идеологии.

Руководитель Следственного комитета ранее высказался, что общество не может существовать без идеологии, поэтому в РФ нужно сформулировать и закрепить ее в Конституции.



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