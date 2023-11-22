Песков прокомментировал слова Бастрыкина о введении единой идеологии в РФ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет особой позиции по поводу введения и закрепления идеологии в Конституции РФ. Так он прокомментировал инициативу главы СК РФ Александра Бастрыкина о единой национальной идеологии.

"Это мнение авторитетного человека, но специальной позиции нет. У президента не было заявлений или решений на этот счет", – передает его слова "Газета.ру".

Кроме того, Песков отреагировал на вопрос по поводу того, что идея Бастрыкина может не соотноситься со статьей 13-й Конституции РФ, где сказано, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. По его словам, Бастрыкин озвучил личную точку зрения, которая не противоречит документу.

На 17-й Международной научно-практической конференции "Державинские чтения" руководитель Следственного комитета заявил, что общество не может существовать без идеологии, поэтому в РФ нужно сформулировать и закрепить ее в конституции.

Он напомнил, что сейчас проводится спецоперация, целью которой является денацификация Украины, а именно " уничтожение идеологии фашизма". Поэтому, по его словам, с учетом истории и нынешних реалий необходимо сформулировать идеологию ради будущего развития российского общества, а также продолжить работу над Конституцией РФ.

При этом Бастрыкин предложил в новой редакции документа прописать, что национальное право не должно уступать международному.

"Национальное право существует, а международное право практически разрушено. И с каждым годом этот процесс обрушения приобретает все больший и больший масштаб. Что стоят сегодня решения ООН, Совета безопасности, на каком основании к нам применяются санкции Запада?" – подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин призвал Роскомнадзор (РКН) держать под особым контролем задачи противодействия экстремистской идеологии. Президент также отметил, как важна борьба с попытками расколоть российское общество и разжечь межконфессиональную и межнациональную рознь. На данный момент ответственная, компетентная и слаженная работа сотрудников РКН особенно востребована, ситуацию в мире Путин назвал сложной.

В Кремле считают, что Украину нужно зачистить от нацистов