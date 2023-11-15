Путин призвал РКН особенно контролировать задачи противодействия экстремистской идеологии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил Роскомнадзор (РКН) с 30-летием со дня основания и призвал держать под особым контролем задачи противодействия экстремистской идеологии. Сообщение размещено на сайте Кремля.

Президент также отметил, как важна борьба с попытками расколоть российское общество и разжечь межконфессиональную и межнациональную рознь. На данный момент ответственная, компетентная и слаженная работа сотрудников РКН особенно востребована, ситуацию в мире Путин назвал сложной.

По его мнению, в мире сохраняются старые вызовы и появляются новые, в подобных условиях нужно не только отвечать на возникающие риски оперативно, но и действовать на опережение. В частности, вводить перспективные подходы, которые будут способствовать широкому применению передовых электронных технологий в области здравоохранения, образования, госуправления.

Ранее глава РФ уточнял, что межнациональное и межконфессиональное согласие является основой государственности в стране, иная позиция имеет "антироссийскую направленность и составляющую". Он подчеркнул, что россияне разных конфессий являются одним народом с одной родиной и общей ответственностью за ее благополучие и безопасность.

До этого Путин поручил Минкультуры и Минобрнауки представить идеи по созданию музея народов России в столице. Поручение было дано по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям 19 мая 2023 года.

Путин заявил о попытках раскола российского общества извне