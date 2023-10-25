Путин назвал межнациональное и межрелигиозное согласие основой государственности РФ

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Межнациональное и межконфессиональное согласие является основой государственности в стране, иная позиция имеет "антироссийскую направленность и составляющую". Об этом Владимир Путин заявил на встрече с руководителями основных религиозных конфессий России.

Он подчеркнул, что россияне разных конфессий являются одним народом с одной родиной и общей ответственностью за ее благополучие и безопасность. Для духовных лидеров, пастырей, мусульман, христиан, последователей иудаизма, буддистов подобное единство общества является ценностью.

По мнению президента, ответственность за будущее России лежит сейчас на лидерах общественного мнения, пастырях традиционных религий, главах регионов, руководителях политических партий и общественных объединений, на всех институтах гражданского общества.

Путин подчеркнул, что каждый в своих поступках и словах должен исходить из интересов многонационального народа РФ. По мнению главы государства, заинтересованные силы будут использовать провокации, ложь, внешние и внутренние поводы, чтобы ослабить и расколоть российское общество.

Отмечается, что страны Запада видят, как процесс формирования многополярного мироустройства набирает силу. Чтобы сдержать развитие суверенных стран и расколоть мировое большинство, они используют в том числе исламофобию, антисемитизм и русофобию.

По словам президента, эпидемия ненависти и насилия охватила не только Ближний Восток, но и иные регионы, чтобы на территории Евразии обострились старые и появились новые горячие точки.

"Во многом дирижируя конфликтом на Ближнем Востоке, подпитывая, провоцируя на национализм, религиозную нетерпимость ко всему миру, эти самые силы, конечно же, преследуют свои враждебные цели в отношении и нашей страны", – подчеркнул он.

Правящие круги некоторых стран открыто декларируют эти цели – нанести РФ "стратегическое поражение", напомнил глава государства, уточнив, что в этом нет ничего нового. Лидер РФ объяснил, что им нужно, чтобы любые мировые религиозные, национальные конфликты "били по России".

Ранее Путин, комментируя конфликт на Ближнем Востоке, сказал, что РФ знает, что такое международный терроризм. Страна всегда будет чувствовать горечь потерь в годы борьбы с ним.

До этого президент поручил Минкультуры и Минобрнауки представить идеи по созданию музея народов России в столице. Поручение было дано по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям 19 мая 2023 года.

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