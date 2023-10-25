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Владимир Путин назвал гуманитарной катастрофой происходящее на Ближнем Востоке. На встрече с руководителями основных религиозных конфессий России он признался, что с тревогой в сердце следит за событиями "на Святой земле", которая имеет сакральное значение для иудеев, мусульман и христиан.

Президент подчеркнул, что происходящее касается и РФ, напомнив, что новый виток конфликта уже унес тысячи жизней. Он также выразил соболезнования тем, чьи близкие погибли при атаке ХАМАС 7 октября.

По словам президента, РФ знает, что такое международный терроризм. Страна всегда будет чувствовать горечь потерь в годы борьбы с ним.

Путин добавил, что главной задачей на Ближнем Востоке сейчас является остановка кровопролития, чтобы конфликт не распространился за пределы региона. По его мнению, борьба с терроризмом не может идти по принципу коллективной ответственности.

"Борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда гибнут старики, женщины, дети, целые семьи, сотни тысяч людей остаются без крова, еды, воды, электричества и медицинской помощи", – сказал глава РФ.

Путин отметил, что позиция России по палестино-израильскому конфликту не носит конъюнктурного характера и основывается на решениях ООН о создании двух независимых суверенных государств: Израиля и Палестины. По его мнению, "это и есть ключ к долгосрочному, фундаментальному урегулированию, к миру на Ближнем Востоке".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 6,5 тысячи человек и еще 17,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ