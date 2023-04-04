Феминизм могут признать в России экстремисткой идеологией

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На рассмотрении комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ находится проект о признании феминизма экстремисткой идеологией. Об этом сообщил зампредседателя комитета ГД по информполитике Олег Матвейчев.

"Феминизм – экстремистская идеология, предложение его признать таковой... Я подал это все в комиссию по иностранному вмешательству", – цитирует его РИА Новости.

Депутат пояснил, что наказание за распространение подобной идеологии еще не предусмотрено, однако может быть утверждено сопутствующими законопроектами.

Матвейчев уверен, что созданные в 1990-х годах феминистские организации существовали за счет финансирования иностранных источников. Сейчас, по словам депутата, многие из них признаны иноагентами.

"Мы видим, до чего это довело. Активная феминистка Дарья Трепова совершила террористический акт. То есть там в этой среде феминистической вербуют себе сторонников террористы", – сообщил он.

Вместе с тем Матвейчев добавил, что феминизм является частью западной культуры, которая разрушает традиционные ценности.

В результате террористического акта, о котором упомянул депутат, погиб военкор Владлен Татарский. Еще 40 человек, находившиеся на его творческом вечере, пострадали.

Виновной в совершении теракта считают 26-летнюю Дарью Трепову. Басманный суд Москвы заключил девушку под арест до 2 июня 2023 года.

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