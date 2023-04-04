08:48Происшествия
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 40 человек
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Количество пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, увеличилось до 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.
"По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек", – отметили в ведомстве.
Там добавили, что среди пострадавших есть трое несовершеннолетних.
2 апреля в петербургском кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел взрыв. В этот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате журналист погиб.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве. Взрывное устройство, предположительно, находилось в статуэтке, которую в заведение принесла Дарья Трепова. 3 апреля девушку задержали по подозрению в причастности к взрыву.
Позже уголовное дело было переквалифицировано на более тяжкую статью – о террористическом акте. Трепову между тем планируется этапировать из Санкт-Петербурга в Москву.
Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!