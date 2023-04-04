Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 40 человек

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Количество пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, увеличилось до 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

"По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что среди пострадавших есть трое несовершеннолетних.

2 апреля в петербургском кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел взрыв. В этот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В результате журналист погиб.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве. Взрывное устройство, предположительно, находилось в статуэтке, которую в заведение принесла Дарья Трепова. 3 апреля девушку задержали по подозрению в причастности к взрыву.

Позже уголовное дело было переквалифицировано на более тяжкую статью – о террористическом акте. Трепову между тем планируется этапировать из Санкт-Петербурга в Москву.



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