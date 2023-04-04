Володин считает, что помощь Запада Киеву привела к созданию террористического государства

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Киевский режим пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя убийство военного корреспондента Максима Фомина, больше известного как Владлен Татарский.

"Произошла страшная трагедия в Санкт-Петербурге. В результате теракта, совершенного преступным киевским режимом, погиб военкор Владлен Татарский, много людей пострадало", – напомнил Володин в своем телеграм-канале.

По его мнению, к созданию в центре Европы террористического государства привела поддержка киевской власти Вашингтоном и Брюсселем.

Спикер Госдумы также упомянул убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной, предотвращение российскими спецлужбами терактов в отношении журналистов Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольги Скабеевой, Тиграна Кеосаяна и основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.

"Киевский режим пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду. Кровь погибших и раненых на руках Джо Байдена, Эмманюэля Макрона, Олафа Шольца и других глав государств, поддерживающих режим Владимира Зеленского", – подчеркнул Володин.

По его словам, терроризму нет оправдания, во всем мире с ним жестко борются. Также политик добавил, что переговоры с террористами не ведут – их уничтожают.

Теракт в кафе Санкт-Петербурга произошел 2 апреля. Во время творческого вечера военкора Владлена Татарского произошел взрыв, в результате которого он погиб, еще 33 человека пострадали. Взрывное устройство, предположительно, было заложено в подарок – статуэтку, которую презентовали военкору.

По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве, которое позднее переквалифицировали как теракт. По подозрению в совершении теракта была задержана 26-летняя Дарья Трепова. На допросе девушка призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая после взорвалась.

Теракт в кафе, как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, был спланирован спецслужбами Украины при помощи сторонников организованного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.

Владимир Путин наградил военного корреспондента Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.

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