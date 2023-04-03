СК РФ переквалифицировал дело о взрыве в кафе Петербурга на теракт

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге на террористический акт. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале СК РФ.

"Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на часть 3 статьи 205 Уголовного кодекса РФ ("Террористический акт")", – отметили в ведомстве.

Следствие установило, что совершение этого преступления планировалось и организовывалось на территории Украины.

По данным ведомства, в настоящее время СК проводит необходимые действия по выявлению всей цепочки лиц, которые имеют отношение к совершению преступления, от исполнителей до заказчиков.

2 апреля произошел взрыв в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В результате этого инцидента погиб военкор Максим Фомин, который известен под псевдонимом Владлен Татарский. Также в этом происшествии пострадали более 30 человек.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали Дарью Трепову. По данным СК, девушка придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ).



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