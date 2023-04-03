Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Владимир Путин наградил военного корреспондента Владлена Татарского орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) – военного корреспондента (посмертно)", – указано в тексте документа.

2 апреля произошел взрыв в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В результате этого инцидента погиб военкор Владлен Татарский.

По предварительным данным, взрывное устройство было установлено в подарке – статуэтке, которую во время вечера преподнесли военкору.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Позднее дело переквалифицировали на террористический акт.

По подозрению в совершении теракта была задержана 26-летняя Дарья Трепова. На допросе девушка призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая после взорвалась.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что террористический акт в Санкт-Петербурге был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением сторонников организованного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ).

В Минздраве РФ добавили, что число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге выросло до 33 человек.



СК РФ переквалифицировал дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга на теракт

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