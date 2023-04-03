СК опубликовал новое видео с подозреваемой в убийстве Татарского

Фото: телеграм-канал "Следком"

СК опубликовал новое видео с Дарьей Треповой, которая подозревается в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского.

На видео девушка в сопровождении мужчины заходит в лифт с чемоданом на колесиках и сумкой, и спускается на первый этаж подъезда. В следующем кадре ее, уже задержанную и пристегнутую наручниками к двум сотрудникам со скрытыми лицами, ведут по коридору.

Видео: телеграм-канал Москва 24

Татарский погиб 2 апреля во время взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где у него проходил творческий вечер. Взрывное устройство было установлено в подарке – статуэтке, которую во время вечера преподнесли военкору.Источники заявляют, что презент предварительно был осмотрен, а подарок передала девушка, которая ранее уже была замечена на мероприятиях Татарского. Позднее полиция задержала подозреваемую Дарью Трепову, которая признала , что принесла в заведение статуэтку, которая после взорвалась.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что теракт в Санкт-Петербурге был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением сторонников организованного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.

СК возбудил дело об убийстве, а после переквалифицировал дело о взрыве в кафе Петербурга на теракт.

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