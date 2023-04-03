Работала на "украинских журналистов"? Что известно о подозреваемой в убийстве Татарского

Правоохранители задержали подозреваемую в причастности к взрыву в Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Ею оказалась 26-летняя Дарья Трепова. По словам девушки, в воскресенье, 2 апреля, она принесла на творческий вечер Татарского в кафе статуэтку, которая взорвалась. Рассказываем подробности произошедшего.



Взрыв в кафе

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате ЧП пострадали более 30 человек, а также погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин). В этот день в заведении проходила встреча с журналистом, которую организовало патриотическое движение "Кибер Фронт Z". Вход на мероприятие был свободный. По словам организаторов, они принимали меры безопасности, но этого "оказалось недостаточно".

Сразу после гибели Татарского было возбуждено уголовное дело об убийстве. Однако впоследствии его переквалифицировали на теракт. По подозрению в причастности к взрыву задержали на съемной квартире 26-летнюю Дарью Трепову. Девушка призналась, что пронесла в кафе статуэтку, которая взорвалась. По данным СМИ, мощность устройства составила более 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В разговоре с правоохранителями Трепова подтвердила, что понимает причину задержания. "Задержана, я бы сказала, за пребывание на месте убийства Владлена Татарского", – отметила девушка.

При этом, по данным СМИ, сразу после задержания Трепова якобы заявила: "Меня подставили! Меня просто использовали!" В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о причастности к трагедии в Санкт-Петербурге украинских спецслужб.





из заявления НАК Террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина проинформировали о случившемся в Санкт-Петербурге. "Это террористический акт, мы с вами видели заявление НАК. Сейчас идет активная фаза следствия, мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. <...> Есть данные, судя по заявлению НАК, о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планировке этого теракта, а, естественно, это является терактом", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

В свою очередь, власти Санкт-Петербурга пообещали выплатить семье Татарского миллион рублей. Тем, кто был тяжело ранен в кафе после взрыва, – по 500 тысяч рублей, и по 250 тысяч рублей – остальным пострадавшим.



Что известно о подозреваемой?

Фото: МВД России

По данным телеграм-канала Mash, Трепова в конце марта приехала из столицы в Петербург. На месте она сняла квартиру рядом с кафе, где и произошел взрыв. Девушка якобы рассказывала своим друзьям, что работает на неких "украинских журналистов". В ее обязанности входила передача посылок из рук в руки за денежное вознаграждение. Одним из таких заданий, предположительно, была и статуэтка для Татарского.

Очевидцы рассказывают, что на встрече 2 апреля девушка представилась студенткой художественного вуза и объяснила, что сделала бюст военкора, но ей не разрешили пронести подарок в зал. Однако Татарский якобы настоял и попросил показать. Статуэтка сначала попала в руки к ведущему, вспоминает зрительница Алиса. Он открыл коробку, достал презент и затем военкор взял его в руки. "Посмотрели, посмеялись, обратно ее поставили, а потом… чуть позже минуты произошел взрыв и задымление. Все побежали", – добавила Алиса.

Известно, что у Треповой есть муж – Дмитрий Рылов. Супруги были сторонниками Алексея Навального. Рылов также является членом Либертарианской партии России (ЛПР), где уже прокомментировали случившееся.





из заявления ЛПР Дарья никогда не была членом нашей партии. По нашим данным, она также никогда не была сторонницей Либертарианской партии. Член ЛПР Дмитрий Рылов уже длительное время находится за границей и, по его словам, не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Дарьи, и не был осведомлен о них.

Ранее сообщалось, что подозреваемая училась в СПбГУ, но была отчислена в 2019 году по собственному желанию. Со слов знакомых, она работала в секонд-хенде около двух лет назад. По данным правоохранительных органов, в 2022 году Трепова участвовала в несанкционированном митинге в день начала спецоперации на Украине, 24 февраля, тогда ее арестовали на 10 суток. У родителей девушки за последние четыре года на фоне неуплаты за ЖКУ, предположительно, скопились серьезные задолженности, пишут СМИ.

Речь идет о сумме 177 315 рублей вместе с пени плюс исполнительский сбор 12,4 тысячи рублей. При этом на отца подозреваемой зарегистрировано 4 машины. Сама Трепова якобы недавно решила заняться предпринимательством. В частности, зарегистрировала ИП для розничной торговли по почте или через интернет. Кроме того, для производства аксессуаров и одежды.

