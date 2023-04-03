МВД опубликовало видео с допросом подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Видео: МВД России

МВД РФ поделилось видео задержания Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге.

На данный момент с Треповой проводятся процессуальные действия, ее задержали на съемной квартире. Сейчас в Петербурге работает группа сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России. Они помогают сотрудникам МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ходе допроса подозреваемая рассказала, что ее задержали за пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Трепова поделилась, что принесла в заведение взорвавшуюся статуэтку, однако не стала отвечать, кто передал ей данный предмет.

"Работа по раскрытию данного преступления находится на контроле у руководства министерства", – поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

До этого подозреваемая в убийстве Татарского рассказала, что ее подставили.

2 апреля в кафе Петербурга "Стрит-бар" на Университетской набережной прогремел взрыв. В этот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, который в результате взрыва погиб. Вместе с этим 32 человека получили травмы разной степени тяжести.

Следователи утверждают, что взрывное устройство находилось в статуэтке, которую в кафе принесла Трепова.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что теракт в Петербурге был спланирован спецслужбами Украины с привлечением "Фонда борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией, а также запрещен в России.

Число пострадавших в результате взрыва в Санкт-Петербурге возросло до 30 человек

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