Муж подозреваемой в убийстве Татарского заявил о непричастности к случившемуся

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Дмитрий Рылов, супруг Дарьи Треповой, заявил, что не имеет отношения к теракту в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Либертарианской партии России, членом которой является Рылов.

"Дарья никогда не была членом нашей партии. <...> Член ЛПР Дмитрий Рылов уже длительное время находится за границей и, по его словам, не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Дарьи, и не был осведомлен о них", – говорится в заявлении.

В партии также выступили с осуждением насилия в отношении гражданских лиц.

Как выяснили сотрудники RT, Рылов сейчас находится за границей. Россию он покинул, скрываясь от частичной мобилизации. Также стало известно, что вместе с супругой они были сторонниками Алексея Навального, а в феврале прошлого года были задержаны на девять и десять суток после участия в митинге против СВО.

По данным RT, у родителей Треповой скопились долги за неуплату коммунальных услуг. За четыре года у них собралось 177 тысяч рублей долгов, не считая исполнительского сбора в размере 12 тысяч рублей. При этом на отца подозреваемой было зарегистрировано четыре автомобиля.

Известно также, что меньше месяца назад Трепова зарегистрировала ИП для розничной торговли по почте или через интернет для производства одежды и аксессуаров. А до этого она работала в ООО "АЛЛЕН" и занималась оптовой торговлей.

Как пишет издание Life.ru, после инцидента в кафе Дарья Трепова хотела переждать некоторое время в квартире на севере Санкт-Петербурга, а потом покинуть город на самолете. Отмечается, что девушка предварительно сменила внешний вид, однако правоохранители все равно смогли вычислить ее по камерам видеонаблюдения.

Накануне в петербургском кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел взрыв. В этот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского.

По версии следствия, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую в заведение принесла Дарья Трепова. В результате его детонации журналист погиб, еще 32 человека получили ранения.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранительные органы задержали Трепову по подозрению в причастности к взрыву в кафе.



Число пострадавших при взрыве в питерском кафе возросло до 32 человек – Минздрав

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