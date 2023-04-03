Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге возросло до 33 человек

Фото: ТАСС/ Александр Демьянчук

Количество пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге выросло до 33 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

По данным министерства, в числе пострадавших двое подростков. В настоящее время на стационарном лечении в больницах Санкт-Петербурга остаются 22 человека, состояние 8 из них оценивается как тяжелое, 14 – в состоянии средней и легкой степени тяжести, уточнили в пресс-службе.

2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский – в заведении у него проходил творческий вечер. Взрывное устройство было спрятано в подарке, который во время встречи передали военкору.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позднее переквалифицировали как теракт. По подозрению в совершении теракта была задержана 26-летняя Дарья Трепова. На допросе девушка призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая после взорвалась.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что теракт в Санкт-Петербурге был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением сторонников организованного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.



Пострадавшие при взрыве в кафе в Петербурге получат денежные компенсации

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