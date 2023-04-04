Эксперт рассказал, ждать ли реакцию Запада на гибель Владлена Татарского

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров рассказал, ждать ли реакцию Запада на гибель военкора Владлена Татарского в результате взрыва в петербургском кафе, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По мнению эксперта, здесь речь идет о двойных стандартах. Он напомнил о реакции западных СМИ на арест журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По его словам, это событие вывели на уровень Госдепартамента США. Как считает Шатров, в ситуации с российским журналистом подобного ждать не стоит.

"Запад как будто не заметил этого. Они считают нас врагами, гибель любого нашего гражданина для них – это откровенная радость. Я уверен, что мы еще увидим циничное и бессовестное топтание на имени Владлена Татарского. Не стоит ждать ничего благородного с той стороны", – подчеркнул он.

Владлен Татарский был убит 2 апреля в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга. Во время творческого вечера военкора произошел взрыв. Он погиб, еще 33 человека пострадали. Взрывное устройство, предположительно, было заложено в подарок – статуэтку, которую презентовали военкору.

По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве, которое позднее переквалифицировали как теракт. По подозрению в совершении теракта была задержана 26-летняя Дарья Трепова. На допросе девушка призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая после взорвалась.

Теракт в кафе, как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, был спланирован спецслужбами Украины при помощи сторонников организованного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.

Владимир Путин наградил военного корреспондента Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.

Пострадавшие при взрыве в кафе в Петербурге получат денежные компенсации

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!