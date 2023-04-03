Фото: Следком

Подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, который погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, Дарью Трепову этапируют в Москву, сообщает RT со ссылкой на источник.

Теракт в кафе Санкт-Петербурга произошел 2 апреля. Во время творческого вечера военкора Владлена Татарского произошел взрыв, в результате которого он погиб, а еще 33 человека пострадали.

Взрывное устройство, предположительно, было заложено в подарок – статуэтку, которую презентовали военкору.

По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве, которое позднее переквалифицировали как теракт. По подозрению в совершении теракта была задержана 26-летняя Дарья Трепова. На допросе девушка призналась, что принесла в заведение статуэтку, которая после взорвалась.

Теракт в кафе, как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, был спланирован спецслужбами Украины при помощи сторонников организованного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией и запрещен в РФ.

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