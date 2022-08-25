Героини-феминистки стали чаще появляться в детских книгах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все чаще в детских книгах в качестве главной героини стала выступать умная и целеустремленная девочка, которая самостоятельно решает проблемы и задачи. Об этом в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала редактор, руководитель направления Wonder Books редакции детских зарубежных проектов "Вилли Винки" Елена Яковлева.

По словам редактора, главная особенность современной фантастики от классической заключается в наличии образа героини-феминистки. При этом она совсем не воительница, а умная и разносторонняя личность.

"Это касается не только зарубежных авторов, но и отечественных. В американской детской литературе также есть тенденция, что обязательно будет современная повестка. Это феминизм, отношения полов и так далее", – рассказала редактор.

Кроме того, Яковлева считает, что издатель определяет коммерческую ценность книги путем анализа спроса читательской аудитории и общества в целом.

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