Героини-феминистки стали чаще появляться в детских книгах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Все чаще в детских книгах в качестве главной героини стала выступать умная и целеустремленная девочка, которая самостоятельно решает проблемы и задачи. Об этом в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала редактор, руководитель направления Wonder Books редакции детских зарубежных проектов "Вилли Винки" Елена Яковлева.
По словам редактора, главная особенность современной фантастики от классической заключается в наличии образа героини-феминистки. При этом она совсем не воительница, а умная и разносторонняя личность.
"Это касается не только зарубежных авторов, но и отечественных. В американской детской литературе также есть тенденция, что обязательно будет современная повестка. Это феминизм, отношения полов и так далее", – рассказала редактор.
Кроме того, Яковлева считает, что издатель определяет коммерческую ценность книги путем анализа спроса читательской аудитории и общества в целом.
Ранее стало известно, что в ноябре 2022 выйдет новая книга писателя Виктора Пелевина. Произведение выпустят издательство "Эксмо" и сервис цифровых книг "Литрес". Отмечалось, что детали релиза уточнят ближе к дате релиза. Книга выйдет по случаю 60-летнего юбилея писателя.
До этого в СМИ появилась информация о том, что Джоан Роулинг и Warner Bros. начали работу над спин-оффом "Гарри Поттера". Переговоры сторон, по информации издания, состоялись еще полгода назад. Будущий спин-офф станет сериалом, который могут представить на стриминговом сервисе Warner HBO.
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