Собянин поддержал проведение XVI конкурса "Лучший книжный магазин Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин подписал постановление о выделении гранта на поддержку XVI конкурса "Лучший книжный магазин Москвы", который проводится для популяризации книг и чтения, продвижения продукции книгоиздания. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в конкурсе могут участвовать коллективы предприятий розничной торговли (в том числе электронной) всех форм собственности, которые не менее полугода реализуют продукцию на столичном рынке.

Для участия в конкурсе магазин должен являться стационарным торговым предприятием или постоянно действующей электронной торговой площадкой. Также помещение стационарного магазина не должно быть менее 10 квадратных метров, а около 50% площади зала должно быть занято книгами. В оформлении торговой площадки должны быть использованы опознавательные знаки.

Конкурс проводится в трех номинациях: "Лучший книжный магазин общего профиля", "Лучший специализированный книжный магазин" и "Лучший специалист книжной торговли".

Уточняется, что XVI конкурс пройдет в октябре – ноябре текущего года.

В июне в Москве прошел книжный фестиваль "Красная площадь". На открытии присутствовали советник главы РФ по культуре Владимир Толстой и председатель АСПИР Сергей Шаргунов.

События фестиваля проходили на девяти традиционных площадках. Свои новые книги на главной площади столицы презентовали Павел Басинский, Алексей Иванов, Эдвард Радзинский, Алексей Сальников и другие писатели.

