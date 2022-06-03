Книжный фестиваль "Красная площадь" стартовал в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В столице стартовал книжный фестиваль "Красная площадь". На открытии присутствовали советник главы РФ по культуре Владимир Толстой и председатель АСПИР Сергей Шаргунов, сообщает РИА Новости.

По словам Толстого, фестиваль проходит в Москве уже в восьмой раз, при этом горожане ждут этого праздника каждый год. В 2022 году подготовка мероприятия велась напряженно, однако, несмотря на непогоду, открытие "Красной площади" состоялось.

Высказался по поводу мероприятия и глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что фестиваль "Красная площадь" на протяжении нескольких лет является ярким культурным и литературным праздником, который проходит в самом сердце Москвы.

"Сегодня Красная площадь вновь стала центром притяжения для всех, кто любит книгу, для кого она является смыслом жизни и путеводной звездой в мир знаний и впечатлений", – сказал Мишустин.

Глава АСПИР, в свою очередь, напомнил, что на 2022-й приходятся многие юбилейные даты литературных деятелей, поэтому в рамках "Красной площади" организуют различные мероприятия в их честь.

"Принципиально важно, что этот фестиваль проходит здесь, именно на Красной площади, потому что мы – литературоцентричная страна, где слово находится в самом сердце", – отметил Шаргунов.

По его словам, Ассоциация союзов писателей и издателей в настоящее время ведет работу над переводом литераторов, создающих произведения на разных языках РФ, в том числе калмыцком, марийском, башкирском, якутском и других.

"Поверьте, это очень яркая, интересная, талантливая литература, потому что наша страна, безусловно, многообразна, и наша словесность – тоже. Желаю вам побольше чудных открытий, интересных встреч, разговоров, книг. Да здравствует литература!" – заявил он.

В рамках открытия праздника также прошел концерт Академического большого концертного оркестра имени Силантьева.

Фестиваль "Красная площадь" должен был открыться в 12:00 в пятницу, 3 июня, однако из-за непогоды его пришлось перенести на 14:00.

Мероприятие продлится в Москве до 6 июня. События фестиваля пройдут на девяти традиционных площадках. Программой запланировано больше 200 событий. Свои новые книги на главной площади столицы презентуют Павел Басинский, Алексей Иванов, Эдвард Радзинский, Алексей Сальников и другие писатели.

